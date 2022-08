1/10 ©Getty

Nuovo Cinema Paradiso è tra i film più conosciuti di Giuseppe Tornatore ed è la pellicola che lo ha reso famoso a livello internazionale. La pellicola ha vinto numerosi premi, tra cui il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1989, il Golden Globe per il miglior film straniero e il Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1990. Ecco come sono cambiati gli attori del cast

Cinema Paradiso, in lavorazione una serie TV sul film di Giuseppe Tornatore