Cinema Paradiso, in lavorazione una serie TV

Buone notizie per i fan di Giuseppe Tornatore e per gli amanti di Nuovo Cinema Paradiso. Come riportato da Variety, infatti, nel 2023 uscirà una serie tv basata proprio sul capolavoro di Tornatore, intitolata Paradiso di sei puntate

Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore è senz'altro uno dei film più importanti del cinema italiano e non solo. La pellicola, infatti, ha vinto un Premio Speciale della giuria del Festival di Cannes nel 1989 e un Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 1990 e un Golden Globe nella stessa categoria. Tutto questo basta per far capire la grandezza di Cinema Paradiso come è conosciuto in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti dove ha sbancato il botteghino con 12 milioni di dollari.

Paradiso, la serie tv basata sul film di Tornatore Come riportato dalla famosa testata Variety, è in cantiere il progetto di Paradiso, una nuova serie tv che prende ispirazione proprio dal capolavoro di Giuseppe Tornatore. La trama seguirà più o meno la stessa storia del film, ovviamente ampliata con diversi filoni narrativi, per un totale di sei puntate. L'opera è in fase di sviluppo e l'uscita è prevista nel 2023, sebbene non sia stato indicato un periodo più specifico a riguardo. Giuseppe Tornatore tornerà in qualità di regista e sceneggiatore, occupandosi così di dirigere la serie tv e di scriverla. Una produzione che, indubbiamente, ha molte aspettative su di sé dopo il grande successo della pellicola ammirata al cinema più di 30 anni fa.