L'amore non va in vacanza, il film cult diventa una serie tv

La commedia romantica cult L’amore non va in vacanza, che nella versione cinematografica del 2006 schierava nel cast Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black, diventerà ora una serie tv per Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Proprio come nel film, lo show The Holiday sarà incentrato su due donne single, una britannica e una americana, che vivono due vite completamente diverse e che si scambieranno le rispettive case nel periodo natalizio, trovando così l’amore. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, i personaggi protagonisti della serie saranno però diversi da quelli della celebre pellicola. Non è infatti previsto che i quattro interpreti del film originale tornino sul set dell’annunciato revival. Anzi, attualmente sono in corso le ricerche degli interpreti che reciteranno nella miniserie. Solo dopo la definizione del cast, si prevede che il progetto riceverà il via libera. Nel frattempo, Krissie Ducker (che aveva esordito come assisente alla sceneggiatura di Catastrophe e aveva proseguito con Sweetpea, The Assassin e Killing Eve) è sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie prodotta da Left Bank Pictures, con l’attore e sceneggiatore Rob Delaney (che aveva sia co-creato con Sharon Horgan e recitato nella serie tv Catastrophe, sia recitato negli show Bad Monkey e Dying For Sex e nel film Deadpool & Wolverine) come consulente. Nancy Meyers (Genitori in trappola, What Women Want – Quello che le donne vogliono, Tutto può succedere – Something’s Gotta Give ed È complicato), che aveva scritto, prodotto e diretto il film, non è invece coinvolta nel nuovo progetto. In un post Instagram, infatti, ha precisato di non sapere nulla sul remake.