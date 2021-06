2/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @myrtamerlino

La coppia insieme in uno scatto di metà Agosto 2019 in una posa in barca nelle acque limpide dell'isola di Pantelleria. I due appaiono abbronzati e felici mentre si godono qualche istante di relax.

L’account Instagram ufficiale di Myrta Merlino