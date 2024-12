Donald Trump: "Giorgia Meloni piena di energia, è fantastica"

Il tycoon ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa al New York Post e dopo l'incontro con la premier a Parigi. Trump, poi, ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, confermando come stia "elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola" e ribadendo che il leader di Kiev, Voldymyr Zelensky "vuole fare la pace" ascolta articolo

Il presidente eletto degli Usa, Donald Trump, parlando nel corso di un'intervista concessa al New York Post e una volta rientrato dalla visita a Parigi per la riapertura di Notre Dame, ha detto di aver avuto un "grande" incontro con la premier italiana Giorgia Meloni, che ha descritto come una persona "con molta energia". Il tycoon ha sottolineato di essere "stato molto con lei", confermando di aver cenato insieme con la presidente del Consiglio, durante il ricevimento dei 60 leader mondiali. "È una vera e propria fonte di energia, è fantastica", ha confermato ancora.

Il rapporto Meloni - Trump Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha postato sui propri canali social uno scatto insieme al tycoon relativo proprio all'incontro parigino tra i due, è al centro di un'analisi dell'Economist di questa settimana, in cui si parla di un ruolo di "sussurratrice". Concetto ribadito anche da Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia, dopo il confronto tra il presidente del Consiglio e il presidente eletto a Parigi. "L'unico incontro in agenda oltre al principe William. Abbiamo la rara opportunità di avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Felice di poter contribuire a costruire questa solida relazione". Secondo James Carafano, membro della Heritage Foundation, think-tank conservatore con sede a Washington, "il rapporto Trump-Meloni sarà il più importante nelle relazioni transatlantiche", ha spiegato all'Adnkronos. "Trump beneficerà di una voce conservatrice forte e solida in Europa con cui decidere proposte e strategie. Meloni è una leader europea che può creare unità tra le persone, per portare risultati concreti", ha detto.

Trump: "Putin consideri la fine della guerra perchè ha perso" Il tycoon, sempre con il New York Post, ha parlato anche del conflitto russo-ucraino e ha ribadito che il leader di Kiev, Voldymyr Zelensky "vuole fare la pace". "Non abbiamo parlato dei dettagli. Lui pensa che sia giunto il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace"., ha sottolineato. Confemando, poi, di "stare elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola".