Ucraina, Usa annunciano nuovo invio di armi a Kiev per 988 mln. LIVE

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina da 988 milioni di dollari, mentre Washington corre per fornire aiuti a Kiev prima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump. La vittoria del tycoon alle elezioni di novembre ha messo in dubbio il futuro degli aiuti americani all'Ucraina, offrendo una finestra limitata per l'erogazione di miliardi di dollari di assistenza gia' autorizzata prima del giuramento del mese prossimo. Il pacchetto comprende droni, munizioni per lanciarazzi di precisione Himars, attrezzature e pezzi di ricambio per sistemi di artiglieria, carri armati e veicoli blindati, ha dichiarato il Pentagono in un comunicato. Ieri Trump ha incontrato a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha affermato che qualsiasi risoluzione della guerra con la Russia dovrebbe essere una soluzione "giusta" che includa "forti garanzie di sicurezza per l'Ucraina". L'incontro e' stato di grande importanza per Zelensky, dato che a Kiev si teme che Trump possa spingere l'Ucraina a fare concessioni a Mosca. L'ultimo aiuto Usa sara' finanziato attraverso l'Iniziativa per l'assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, in base alla quale le attrezzature militari vengono acquistate dall'industria della difesa o dai partner piuttosto che attingere dalle scorte americane, il che significa che non arriveranno immediatamente sul campo di battaglia. Il pacchetto fa seguito a quello da 725 milioni di dollari annunciato lunedi', che comprendeva una seconda tranche di mine antiuomo e armi antiaeree e antiarmatura.