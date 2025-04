Germania, Afd raggiunge l'Unione di Merz nei sondaggi: è al 24%

In Germania continua l'ascesa nei sondaggi dell'ultradestra, che sei settimane dopo il voto ha raggiunto per la prima volta i conservatori di Friedrich Merz. Stando all'Insa, pubblicato dalla Bild nel weekend, Afd e l'Unione (Cdu-Csu) sono dati entrambi al 24% dei consensi. Il 23 febbraio, i risultati alle urne avevano registrato ancora 8 punti di distanza, con i democristiani al 28,5% e Alternativa al 20,8. I dati mettono sotto pressione il cancelliere in pectore Merz, impegnato nelle trattative con i socialdemocratici di Lars Klingbeil per il programma di coalizione. Nel sondaggio del trend domenicale, l'Spd è fermo al 16%.