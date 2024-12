Roma, attivista tenta di avventarsi su auto corteo del Papa: bloccata

Durante l'arrivo di Papa Francesco in Piazza di Spagna, un'attivista contro la corrida ha tentato di avvicinarsi al corteo papale, ma è stata bloccata dalla polizia. Le manifestanti, tra cui una spagnola, due tedesche e un'inglese, avevano già esposto cartelli contro la corrida. Dopo l'intervento della polizia, sono state fermate e portate negli uffici del distretto Trevi

Un momento di tensione ha caratterizzato l'arrivo di Papa Francesco i n Piazza di Spagna per l'omaggio alla statua dell'Immacolata. Un’attivista spagnola, che con altre tre manifestava contro la corrida, ha scavalcato la transenna della piazza e ha tentato di avventarsi verso una delle auto del corteo papale. I poliziotti e i gendarmi sono intervenuti subito per bloccarla. Il Papa, dopo alcuni istanti, ha comunque potuto riprendere il suo percorso e ha iniziato normalmente il previsto atto di venerazione alla Vergine.

Blitz contro la corrida, attiviste fermate



Le attiviste, una spagnola, due tedesche e un'inglese, in precedenza avevano fatto un blitz esponendo cartelli contro la corrida bloccato in pochi secondi dall'intervento della polizia. La reazione del 'sistema sicurezza', si sottolinea in ambienti della Questura, "ha funzionato". Le quattro attiviste sono state fermate e portate negli uffici del distretto Trevi. La loro posizione è al vaglio.

Attiviste al Papa: “Basta benedire le corride"



"Basta benedire le corride" e "La corrida è peccato". È il testo dei cartelli, in diverse lingue, esposti dalle attiviste bloccate dai poliziotti della Questura di Roma nei pressi di piazza di Spagna all'arrivo del corteo del Papa.



