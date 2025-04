Caserta, 19enne ucciso in sala slot: minorenne fermato per omicidio

La Procura per i minori di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un minore, gravemente indiziato per la morte di Davide Carbisiero. Secondo quanto emerso dalle indagini, a uccidere il 19enne sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco sparato alla giugulare

Fermato un minore per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta. Nella tarda serata di ieri, la Procura per i minori di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un ragazzo minorenne, gravemente indiziato per la morte di Carbisiero, avvenuta ieri all'interno di una sala slot nel comune di Cesa. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Aversa, a provocare la morte del 19enne sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco sparato alla giugulare.