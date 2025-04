Meteo, allerta maltempo per pioggia e vento forte: ecco dove

La settimana, dal punto di vista meteorologico, inizia all’insegna del maltempo. Nel nostro Paese, come segnala la Protezione Civile , “una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia che causerà un graduale peggioramento del tempo su tutta la penisola”. Dunque, in base alle previsioni disponibili, proprio il Dipartimento della Protezione Civile “ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse”.

L’allerta gialla della Protezione Civile

In particolare, viene spiegato, i fenomeni meteo previsti in queste ore, impattando sulle diverse aree del Paese, “potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”. Per questo motivo, l’avviso prevede dalle prime ore di oggi, lunedì 14 aprile, “venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Sono previste, inoltre, “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”, su regioni quali Toscana e Lazio. Tra l’altro, dicono i meteorologi, “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Detto questo, proprio per oggi è stata emanata un’allerta gialla “su Toscana, Lazio, Umbria e parte di Abruzzo”.

La situazione in Toscana

Tra le regioni maggiormente attenzionate in queste ore, come detto, c’è la Toscana dove diverse piogge sono previste per queste ore. L’allerta, scattata dalle 18 di ieri 13 aprile e valida fino a mezzanotte di oggi, riguarda infatti l’intero territorio regionale ed è stata emessa dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile toscana. Il rischio riguarda la “possibilità di innesco di frane superficiali e colate rapide di detriti e fango, oltre all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua minori”. Nella giornata di oggi, 14 aprile, sono attese piogge sparse più frequenti nel Nord-ovest nella prima parte della giornata e di nuovo diffuse con locali rovesci nella seconda parte. Ieri si sono registrati venti in rinforzo di scirocco con raffiche fino a 50-70 chilometri orari su arcipelago e costa mentre i mari, anche oggi, saranno molto mossi specie al largo e sui settori meridionali.