A fronte di 55.611 tamponi (di cui 36.737 molecolari e 18.874 antigenici), sono 4.590 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra positiv e test pari all’8,2%. Record di contagi oggi a Brescia, da diversi giorni in zona "arancione scuro", dove si registrano 1.325 nuovi positivi, quasi il 30% del totale regionale. Anche Milano è oltre i mille casi, esattamente 1.026, di cui 436 in città. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il bollettino

Sono 60 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 28.518. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 506, 30 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 4.545 (+137).