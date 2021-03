Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa”

Lo ha detto il consulente per il piano vaccinale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa: “La Lombardia è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione”

“La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni – ha affermato ancora Bertolaso - ma non sono preoccupato per questa regione. più che per altre È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni".

"Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato"

"Avrei molti motivi - ha continuato il consulente per il piano vaccinale - per essere avvilito e frustrato, a partire dall'andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l'ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male".

"L'aiuto degli specializzandi è un obbligo"

"La legge - ha affermato ancora Bertolaso - dice che gli specializzandi sono chiamati a fare vaccinazioni. Non è facoltativo, è un obbligo. Scriverò al Prefetto di Milano e gli chiederò di chiedere per la seconda volta, l'elenco degli specializzandi. La prima volta ha risposto un solo rettore".