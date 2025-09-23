Milano Cortina 2026, nuovo spazio verde in città nel quartiere Isola

Il progetto di rigenerazione urbana è stato realizzato in collaborazione con il Comune tramite la sponsorizzazione tecnica di Visa, in vista dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali. Lo spazio, un ex parcheggio, è ora un’area verde multifunzionale e accessibile a tutti e si trova tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe
A Milano, nel quartiere Isola, è nato il Giardino Pepe-Borsieri. Il nuovo progetto realizzato tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, ha infatti portato alla riqualificazione di uno spazio di oltre 1300 metri quadrati. L’intervento di rigenerazione urbana, realizzato in collaborazione con il Comune tramite sponsorizzazione tecnica, rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Visa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di lasciare un’eredità nelle aree ospitanti.
Il progetto del giardino Pepe-Borsieri
Il progetto di riqualificazione ha avuto come obiettivo primario la rigenerazione ecologica dello spazio, grazie all’eliminazione di 540 mq di superfici asfaltate e alla creazione di una nuova area verde, caratterizzata da 14 specie arbustive che favoriscono la biodiversità. Dal prossimo autunno, inoltre, saranno piantati circa 2.500 bulbi. Questa sarà favorita anche dall’illuminazione LED ad alta efficienza che garantisce nell’area del parco un risparmio energetico fino al 93% (rispetto alle lampade tradizionali) e che offre una durata di 80.000 – 160.000h, richiedendo meno manutenzione e generando quindi meno rifiuti. Il Giardino Pepe-Borsieri risponde a diverse esigenze della vita urbana, offrendo una zona sportiva – con un campetto da basket decorato nella sua pavimentazione da Francesca Cassani, in arte @NineInThePaint – e luoghi di socialità in cui famiglie, professionisti, giovani e anziani possono incontrarsi, studiare o lavorare all’aperto. Lo spazio, privo di barriere architettoniche, è stato progettato con attrezzi sportivi fruibili anche da persone in carrozzina, comunicazioni in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), simboli visivi e traduzioni LIS (Linguaggio Italiano dei Segni), oltre a una mappa tattile in Braille che favorisce l’orientamento di persone cieche o ipovedenti. "Siamo lieti di aver contribuito alla riqualificazione di questo spazio nel cuore di Milano: un intervento capace di lasciare un’eredità concreta e di produrre un impatto positivo per la comunità, ponendo le persone al centro” ha spiegato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia.
L'arte che nutre il tessuto urbano
A impreziosire l’area, il murale di 11x3 metri firmato dalla street artist Camilla Ginesi (@skyllowarts), selezionata nell’ambito del Visa Street Artist Contest e protagonista della campagna “Supera te stesso”, lanciata da Visa in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Il murale, realizzato con una finitura fotocatalitica che contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, raffigura discipline sportive che si fondono tra loro in un racconto visivo di energia, inclusività e determinazione. L’opera, promossa e sostenuta da Visa, costituisce la prima iniziativa di un partner ufficiale di Milano Cortina 2026 a essere stata inclusa nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il palinsesto multidisciplinare che promuove i valori Olimpici e Paralimpici attraverso arte, cultura e sport.
Il commento del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026
“Con iniziative come questa, Visa e il Comune di Milano hanno saputo dimostrare ancora una volta un impegno che va oltre il semplice rapporto di partnership o collaborazione. L'area riqualificata è la testimonianza che la strada verso i Giochi passa soprattutto da iniziative che migliorano la vita delle persone", ha commentato Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026.
Al taglio del nastro, insieme a Stefano M. Stoppani, presenti Tiziana Elli, Assessora Parità di genere, Sport, Quartieri popolari, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG del Municipio 9, Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, e Anna Spreafico, Co-founder di Affari Pubblici.