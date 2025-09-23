Milano Cortina 2026, nuovo spazio verde in città nel quartiere Isola

Il progetto di rigenerazione urbana è stato realizzato in collaborazione con il Comune tramite la sponsorizzazione tecnica di Visa, in vista dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali. Lo spazio, un ex parcheggio, è ora un’area verde multifunzionale e accessibile a tutti e si trova tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe

Il progetto del giardino Pepe-Borsieri

Il progetto di riqualificazione ha avuto come obiettivo primario la rigenerazione ecologica dello spazio, grazie all’eliminazione di 540 mq di superfici asfaltate e alla creazione di una nuova area verde, caratterizzata da 14 specie arbustive che favoriscono la biodiversità. Dal prossimo autunno, inoltre, saranno piantati circa 2.500 bulbi. Questa sarà favorita anche dall’illuminazione LED ad alta efficienza che garantisce nell’area del parco un risparmio energetico fino al 93% (rispetto alle lampade tradizionali) e che offre una durata di 80.000 – 160.000h, richiedendo meno manutenzione e generando quindi meno rifiuti. Il Giardino Pepe-Borsieri risponde a diverse esigenze della vita urbana, offrendo una zona sportiva – con un campetto da basket decorato nella sua pavimentazione da Francesca Cassani, in arte @NineInThePaint – e luoghi di socialità in cui famiglie, professionisti, giovani e anziani possono incontrarsi, studiare o lavorare all’aperto. Lo spazio, privo di barriere architettoniche, è stato progettato con attrezzi sportivi fruibili anche da persone in carrozzina, comunicazioni in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), simboli visivi e traduzioni LIS (Linguaggio Italiano dei Segni), oltre a una mappa tattile in Braille che favorisce l’orientamento di persone cieche o ipovedenti. "Siamo lieti di aver contribuito alla riqualificazione di questo spazio nel cuore di Milano: un intervento capace di lasciare un’eredità concreta e di produrre un impatto positivo per la comunità, ponendo le persone al centro” ha spiegato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia.