Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella provincia di Milano nelle ultime ore si sono registrati 767 contagi, di cui 303 nel solo capoluogo. Nella provincia di Bergamo, invece, i nuovi casi sono stati 146, in quella di Brescia 844, Como 324, Cremona 100, Lecco 91, Lodi 54, Mantova 114, Monza e Brianza 486, Pavia 148, Sondrio 34 e in quella di Varese 564. In tutta la Lombardia si registrano 3.762 nuovi contagi a fronte di 42.052 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e nuovi casi è dell'8,9%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:30 - In Lombardia 3.762 nuovi casi, a Milano 767

