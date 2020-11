3/27 ©Getty

1) Denzel Washington



La lista stilata dal New York Timese vede in prima posizione Denzel Washington che "rende il suo lavoro, cioè recitare, naturale come il respiro" Tra gli altri figurano star come Catherine Deneuve, Daniel Day Lewis, Tilda Swinton e Joaquin Phoenix, Servillo occupa la settima posizione, stretto tra il sudcoreano Song Kang Ho di "Parasite" (sesto) e la cinese Zhao Tao (ottava)

I migliori film con Denzel Washington