Nicole Kidman: "Da adolescente ero insicura a causa della mia altezza"

Nicole Kidman (FOTO) è stata un'adolescente insicura. Lo ha rivelato lei stessa in una lunga intervista a Glamour U.K., in cui ha parlato anche del suo film in uscita, “The Prom”.

Nicole Kidman svela le sue passate insicurezze

Oggi è una delle dive più amate di Hollywood, ma in passato Nicole Kidman ha sofferto a causa della sua altezza. "Ero un'adolescente anticonformista, ma avevo molte paure e insicurezze a causa della mia altezza. A 13 anni ero alta 1 metro e 55", ha rivelato la star 53enne. Nonostante questo Nicole ha spiegato di aver voluto giocare con i suoi punti di forza, scegliendo un abito non convenzionale per il suo ballo di fine anno. "Indossai un vestito anni '20, anticonformista come me - ha ricordato - sicuramente non aveva tulle né una gonna ampia. Penso di ricordare anche di essermi ubriacata un po', come succede spesso durante il ballo scolastico”.