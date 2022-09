2/17 ©Getty

L'attore Mark Wahlberg, protagonista assieme al collega Kevin Hart della commedia Netflix “Me Time - Un weekend tutto per me” ha rivelato di essere stato per dodici interminabili ore totalmente nudo sul molo a Long Beach. “È stato imbarazzante per me. Ogni tanto qualcuno mi lanciava un accappatoio o un asciugamano ma non ero a mio agio”

Mark Wahlberg: “Sono stato 12 ore nudo sul set, non ero a mio agio”