In arrivo Causeway, il nuovo film con Jennifer Lawrence

A due anni dalla fine delle riprese di Causeway, Apple Original Film è pronta a far uscire il film in streaming e al cinema Condividi

Per motivi non del tutto chiari, il drama Causeway con Jennifer Lawrence era finito nel dimenticatoio dopo la fine delle riprese. Sembrava che nessuno fosse interessato ad acquistare la pellicola realizzata dalla casa di produzione A24, nota sul mercato cinematografico per essere una delle più innovative, finché Apple Original Film non ha deciso di far suo il prodotto. Sarebbe stato un peccato che l'ultima fatica lavorativa di Jennifer Lawrence non avesse visto la luce. Da quanto si apprende, inoltre, il colosso di Cupertino non ha acquistato il film solo per la sua piattaforma Apple Tv + ma è previsto che la produzione faccia anche un passaggio cinematografico, anche se non sono ancora stati stabiliti i contorni dell'operazione e le possibili date di uscita, né in streaming e nemmeno nelle sale. Anche se tra gli addetti ai lavori sembra avanzi un'ipotesi che potrebbe far felici tutti i fan dell'attrice.

Causeway, la trama del film approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema cinema Purtroppo, non sono ancora molte le informazioni su Causeway e anche sulla trama non si hanno notizie certe. Quel che si sa è che Jennifer Lawrence è un soldato che, a causa di un disturbo post-traumatico, incontra grandi difficoltà per tornare a uno stile di vita quotidiano regolare. Nel ruolo di co-protagonista di Causeway accanto a Jennifer Lawrence troviamo l’attore Brian Tyree Henry, che si è fatto conoscere al pubblico grazie a un’interpretazione straordinaria in Atlanta. Causeway è stato girato prevalentemente nella città di New Orleans, dove sono ambientate le vicende della protagonista.

Il mistero dietro lo stop di Causeway vedi anche Don’t Look Up, Jennifer Lawrence dagli esordi al film Netflix. VIDEO Si sa poco altro di questa pellicola, che è stata girata ormai due anni fa e che sembrava destinata all’oblio. Gli stessi fan dell’attrice avevano quasi completamente rimosso questo lavoro della loro beniamina. A distanza di due anni si erano quasi perse tutte le speranze di poter vedere il film girato da Lila Neugebauer. Per la regista, Causeway rappresenta il debutto sulla scena cinematografica dopo una lunga, prolifica ed entusiasmante carriera come regista teatrale.

La data di uscita di Causeway leggi anche Vanity Fair, Jennifer Lawrence conquista la copertina del magazine Come accennato in precedenza, sebbene non ci sia ancora una data stabilita per l’uscita del film al cinema e sulla piattaforma streaming Apple Tv +, pare che il film potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno. Non è escluso che vengano scelte soluzioni differenti nei vari Paesi, tra i quali l’Italia e che, quindi, non ovunque il film esca sia sulla piattaforma che al cinema. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere maggiori dettagli in merito all’uscita di Causeway.