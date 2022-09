Mark Wahlberg: “Sono stato 12 ore nudo sul set, non ero a mio agio”

L'attore, protagonista assieme al collega Kevin Hart della commedia “Me Time - Un weekend tutto per me” (disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rivelato di essere stato per dodici interminabili ore totalmente nudo sul molo a Long Beach. “È stato imbarazzante per me. Ogni tanto qualcuno mi lanciava un accappatoio o un asciugamano ma non ero a mio agio”, confessa la star

Mark Wahlberg ha fatto una rivelazione scottante: l’attore ha dovuto rimanere per ben dodici ore no stop totalmente nudo sul set del film “Me Time - Un weekend tutto per me”. Ma ancora più scottante della notizia relativa al costume adamitico dell'attore è il fatto che Wahlberg abbia ammesso che quel primo giorno di riprese non è stato per lui affatto piacevole.

“Non ero a mio agio”, confessa la star durante un'intervista rilasciata alla fine di agosto a The Hollywood Reporter.

Il motivo per cui suona strano il tone of voice di Mark Wahlberg? Perché parliamo di un attore celebre per la sua innata vis comica non solo sul set ma tra un ciak e l'altro raramente questo interprete si è lasciato andare a confessioni e a rivelazioni non mosse da una risata. E che non muovono una risata, anche.

Eppure stavolta le sue parole non si ascrivono affatto alla comicità ma, al contrario, fanno riflettere circa le condizioni di lavoro non ottimali che talvolta anche i divi di Hollywood si trovano a dover affrontare.

“Sono stato 12 ore nudo sul set, non ero a mio agio” sono le parole pronunciate da Mark Wahlberg. Se fossero state dette da un'attrice, per molte persone suonerebbero ancora più pesanti, tuttavia sentirlo proferire da un attore che di solito tende a farci ridere suona comunque non gradevole.

L'attore è il protagonista - assieme al collega Kevin Hart - della commedia “Me Time - Un weekend tutto per me”, disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per il primo giorno di ciak è stato per parecchie ore (una giornata intera, a sua detta) totalmente nudo sul molo di Long Beach.



Benché il film di cui sopra sia una commedia divertente e piacevole, questo aneddoto che l'attore ha divulgato da alcuni giorni getta ombre poco piacevoli su un film che invece avrebbe dovuto farci soltanto ridere.