La pellicola farà il suo arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 26 agosto Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Me Time - Un weekend tutto per me è la nuova commedia in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore il canale YouTube di Netflix ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola con protagonisti tre grandi volti del mondo dorato di Hollywood.

Me Time - Un weekend tutto per me, il trailer e la trama approfondimento Transformers - L'ultimo cavaliere, il cast del film con Mark Wahlberg Kevin Hart e Regina Hall interpretano marito e moglie in una famiglia con due bambini quando una telefonata inaspettata dell’amico di vecchiaia data Mark Wahlberg sconvolge la vita dell’uomo.

Poco fa Netflix ha offerto un primo sguardo sul lavoro distribuendo le immagini del film pronto a regalare risate e divertimento al pubblico.

approfondimento Cinema, tutti i video Il trailer ha raccontato sinossi e personaggi della commedia, parallelamente il sito di Netflix ha pubblicato la trama ufficiale, questo il testo: “Con la sua famiglia lontana, un devoto padre casalingo si gode un po’ di tempo per sé stesso per la prima volta dopo tanto unendosi al suo vecchio amico amante delle feste per un’avventura di compleanno spericolata”.

Me Time - Un weekend tutto per me, la data di uscita approfondimento Uncharted, nuovo spot del film con Tom Holland e Mark Wahlberg Me Time - Un weekend tutto per me farà il suo arrivo alla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 26 agosto.