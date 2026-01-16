Dragon Trainer 2, Cate Blanchett reciterà nel film live-action

L'attrice due volte premio Oscar interpreterà Valka, la madre perduta del giovane vichingo Hiccup, ruolo che aveva già doppiato nella trilogia animata originale. Il sequel di Dean DeBlois sarà ambientato cinque anni dopo e seguirà il protagonista mentre combatte un nemico che vuole conquistare il mondo con un esercito di draghi. Nel cast anche Mason Thames e Gerard Butler. Uscirà nei cinema degli Stati Uniti l’11 giugno 2027
Cate Blanchett reciterà nel film live-action Dragon Trainer 2 nei panni di Valka, il ruolo che aveva doppiato nella trilogia animata originale. La saga segue le avventure del giovane vichingo Hiccup (Mason Thames), il figlio di Stoick l’Immenso (Gerard Butler), leader dell’isola di Berk, che stringe amicizia con l’adorabile drago nero Sdentato in un legame che sfida secoli di tradizionale inimicizia tra vichinghi e draghi. Scritto e diretto da Dean DeBlois (già regista della trilogia animata Dragon Trainer del 2010, Dragon Trainer 2 del 2014 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto del 2019, che aveva incassato 1,6 miliardi di dollari, e il remake live-action Dragon Trainer del 2025, che ha incassato 646 milioni di dollari al botteghino globale ed è diventato il quarto film di Hollywood più venduto dell’anno), il sequel è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente episodio e segue il ventenne Hiccup e i suoi amici mentre incontrano la madre perduta del protagonista, Valka, e combattono un nemico che vuole conquistare il mondo con un esercito di draghi. Il cast include Nico Parker (Dumbo e The Last of Us) nel ruolo di Astrid Hofferson, Julian Dennison (Deadpool 2) nel ruolo di Gambedipesce Ingerman, Bronwyn James e Harry Treyaldwyn. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti l’11 giugno 2027.
CATE BLANCHETT, ATTRICE DUE VOLTE PREMIO OSCAR
Nata il 14 maggio 1969 a Melbourne, in Australia, Cate Blanchett è considerata una delle migliori attrici della sua generazione. Candidata otto volte ai premi Oscar, e quarta attrice più candidata nella storia delle statuette dell’Academy (record che condivide con attrici come Glenn Close e Judi Dench), ha vinto due riconoscimenti, rispettivamente nel 2005 come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Katharine Hepburn nel film The Aviator di Martin Scorsese e nel 2014 come Miglior attrice per il film Blue Jasmine di Woody Allen. La vittoria di entrambi i premi l’ha resa una delle sette attrici della storia, insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Meryl Streep, Jessica Lange e Renée Zellweger, ad aver vinto il premio Oscar in entrambe le categorie. Inoltre, è diventata la prima persona di nazionalità australiana ad aver vinto due premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione. Blanchett aveva acquisito la notorietà internazionale nel 1998 per il ruolo della regina Elisabetta I d’Inghilterra nel film Elizabeth, grazie al quale nel 1999 aveva ricevuto la prima nomination agli Oscar. Le altre candidature includono le interpretazioni nei film Diario di uno scandalo (2006), Elizabeth: The Golden Age (2007), Io non sono qui (2007), Carol (2015) e Tár (2022). L’attrice ha vinto anche altri prestigiosi riconoscimenti, inclusi quattro Golden Globes, quattro premi BAFTA, tre Screen Actors Guild Awards, tre Critics Choice Awards, due Coppe Volpi e il BFI alla carriera. Nel 2020 è stata inoltre Presidente della Giuria della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2025 ha recitato nel thriller romantico di spionaggio Black Bag - Doppio gioco di Steven Soderbergh al fianco di Michael Fassbender, Marisa Abela e Naomie Harris. Inoltre, ha fatto parte del cast del film drammatico Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, presentato in anteprima in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’Oro.
Approfondimento
Dragon Trainer, il nuovo trailer del live-action ispirato a DreamWorks
©Webphoto
Dragon Trainer, il cast del film live action da oggi al cinema. FOTO
La pellicola, da oggi in sala, è un remake dell’omonimo film d’animazione del 2010, tratto dal libro Come addestrare un drago di Cressida Cowell del 2003. Uscito nel 2025, il film è diretto, scritto e co-prodotto da Dean DeBlois. La produzione è targata DreamWorks e la distribuzione italiana è affidata a Universal Pictures. Il cast comprende interpreti come Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. Scopriamoli tutti