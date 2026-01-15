God of War, Ryan Hurst reciterà nella serie tv live-action

L’attore Ryan Hurst interpreterà il dio della guerra Kratos nella serie tv live-action God of War, che uscirà su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il ruolo riporterà nel franchise Hurst, che in precedenza aveva doppiato il dio Thor nel videogioco God of War: Ragnarok. Ora, invece, l’attore sarà il protagonista. “Kratos è spartano di nascita e un dio per natura. Cresciuto in una cultura marziale, è arrivato al comando di eserciti al servizio della sua patria finché un giorno non ha stretto un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, e ha perso la sua anima in cambio della vittoria in battaglia”, recita la descrizione ufficiale del personaggio. La serie tv riprenderà la storia dei due capitoli più recenti di God of War, dove Kratos deve crescere il figlio Atreus, 10 anni. Secondo la sinossi ufficiale, “padre e figlio, Kratos e Atreus, intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre come essere un essere umano migliore”. L’adattamento dei videogiochi di azione e avventura God of War aveva ricevuto il via libera di Amazon nel 2022, ma lo showrunner Rafe Judkins aveva abbandonato il progetto nel 2024. Poco dopo, Ronald D. Moore aveva assunto il ruolo di nuovo showrunner. Moore è anche sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner per Tall Ship Productions. Frederick EO Toye dirigerà i primi due episodi. Maril Davis di Tall Ship è anche produttrice esecutiva insieme a Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie tv. Lo show è co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions. Tall Ship ha un accordo globale con Sony TV.