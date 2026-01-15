God of War, Ryan Hurst reciterà nella serie tv live-action

L’attore, che in precedenza aveva doppiato il dio Thor nel videogioco God of War: Ragnarok, interpreterà ora il dio della guerra Kratos
L’attore Ryan Hurst interpreterà il dio della guerra Kratos nella serie tv live-action God of War, che uscirà su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il ruolo riporterà nel franchise Hurst, che in precedenza aveva doppiato il dio Thor nel videogioco God of War: Ragnarok. Ora, invece, l’attore sarà il protagonista. “Kratos è spartano di nascita e un dio per natura. Cresciuto in una cultura marziale, è arrivato al comando di eserciti al servizio della sua patria finché un giorno non ha stretto un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, e ha perso la sua anima in cambio della vittoria in battaglia”, recita la descrizione ufficiale del personaggio. La serie tv riprenderà la storia dei due capitoli più recenti di God of War, dove Kratos deve crescere il figlio Atreus, 10 anni. Secondo la sinossi ufficiale, “padre e figlio, Kratos e Atreus, intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre come essere un essere umano migliore”. L’adattamento dei videogiochi di azione e avventura God of War aveva ricevuto il via libera di Amazon nel 2022, ma lo showrunner Rafe Judkins aveva abbandonato il progetto nel 2024. Poco dopo, Ronald D. Moore aveva assunto il ruolo di nuovo showrunner. Moore è anche sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner per Tall Ship Productions. Frederick EO Toye dirigerà i primi due episodi. Maril Davis di Tall Ship è anche produttrice esecutiva insieme a Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie tv. Lo show è co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions. Tall Ship ha un accordo globale con Sony TV.
UNA CARRIERA TRA CINEMA E TV
Nato nel 1976 in California, l’attore Ryan Hurst ha interpretato sul grande schermo il parà assordato da una granata nel film Salvate il soldato Ryan (1998) di Steven Spielberg, il capitano Gerry Bertier nel film Il sapore della vittoria (2000) con Denzel Washington, il sergente Ernie Savage nel film We Were Soldiers (2002) con Mel Gibson e l’ex giocatore di football Lump Hudson nel film Ladykillers (2004) con Tom Hanks. Inoltre, apparirà nel film L’Odissea di Christopher Nolan, che uscirà nei cinema in Italia il 16 luglio 2026. Sul piccolo schermo, invece, ha collaborato ancora una volta con Steven Spielberg nella miniserie Taken (2002) dove ha interpretato il personaggio di Tom Clark, ha recitato nei panni di Michael Benoit nella serie tv Medium, e ancora ha interpretato il motociclista Opie nella serie tv Sons of Ancarchy e il cattivo Beta nella serie tv The Walking Dead. Ha poi recitato nelle serie tv The Abandons, Outsiders e Bates Motel e ha prestato la voce a Thor nel videogioco God of War: Ragnarok.
