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Imperfect Women, arriva la serie con Elisabeth Moss e Kerry Washington: 6 cose da sapere

Serie TV
©Webphoto
Imperfect Women

Il 18 marzo esce su Apple TV+ l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Araminta Hall. Un thriller psicologico che ruota attorno a tre amiche molto diverse fra loro: quando una di loro viene trovata morta, le altre due devono fare i conti con segreti inaspettati

Per i fan del genere Big Little Lies è in arrivo una nuova serie da non perdere. Il 18 marzo esce su Apple TV + Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo di Araminta Hall (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A prestare il volto alle protagoniste ci sono Elisabeth Moss (Mad Men e The Handmaid’s Tale), Kerry Washington (Scandal e Django Unchained) e Kate Mara (American Horror Story: Murder House e House of Cards). Ecco cosa sapere.

La trama

La storia ruota intorno a tre donne legate da un’amicizia lunga 25 anni: Eleanor, Mary e Nancy. La prima è una ricca filantropa, la seconda una scrittrice e la terza una donna di umili origini che ha sposato un uomo dell'alta società. Quando una di loro viene trovata morta e il marito della vittima inizia a comportarsi in modo strano, le altre due iniziano a indagare portando a galla una dura verità: non tutte le amicizie sono ciò che sembrano.

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Una storia e tre prospettive

La vicenda raccontata in Imperfect Women - Le mie amiche del cuore si snoda attraverso le prospettive delle protagoniste: i primi tre episodi sono narrati dal punto di vista di Eleanor, i successivi due da quello di Nancy e gli ultimi tre da quello di Mary.

Kerry Washington: "Siamo restii a vedere le cose dalla prospettiva altrui"

E secondo Kerry Washington - attrice che ha conquistato il grande pubblico con il ruolo di Olivia Pope in Scandal - è proprio la pluralità di prospettive "uno degli elementi davvero importanti": "In un'epoca in cui siamo così restii, a livello culturale, a vedere le cose dalla prospettiva altrui - ha spiegato in un’intervista al The Guardian - credo che permettere al pubblico di ripercorrere una serie di fatti da molteplici punti di vista sia un vero esercizio di empatia e comprensione, nonché un servizio reso alla società."

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Il cast

Ecco il cast completo della serie Imperfect Women - Le mie amiche del cuore:

  • Elisabeth Moss è Mary
  • Kerry Washington è Eleanor
  • Kate Mara è Nancy
  • Joel Kinnaman è Robert
  • Corey Stoll è Howard
  • Sandrine Holt è Jenny
  • Rome Flynn è Jordan
  • Ana Ortiz è il detective Ganz
  • Sherri Saum è Zoe
  • Wilson Bethel è Scott
  • Keith Carradine è RL Hennessy
  • Jackson Kelly è Marcus
  • Leslie Odom Jr. è Donovan

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Annie Weisman

Fra i produttori esecutivi della serie c’è Annie Weisman, che ne è anche showrunner. Weisman torna a collaborare con Apple TV+ dopo il successo di Physical, ma in passato è stata anche produttrice e sceneggiatrice di alcuni episodi della serie cult Desperate Housewives.

Quando escono gli episodi

I primi due episodi di Imperfect Women - Le mie amiche del cuore arrivano su Apple TV+ il 18 marzo, seguiti da una nuova puntata ogni mercoledì fino al 29 aprile, per un totale di otto.

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