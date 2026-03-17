Il 18 marzo esce su Apple TV+ l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Araminta Hall. Un thriller psicologico che ruota attorno a tre amiche molto diverse fra loro: quando una di loro viene trovata morta, le altre due devono fare i conti con segreti inaspettati

Per i fan del genere Big Little Lies è in arrivo una nuova serie da non perdere. Il 18 marzo esce su Apple TV + Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo di Araminta Hall (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A prestare il volto alle protagoniste ci sono Elisabeth Moss (Mad Men e The Handmaid’s Tale), Kerry Washington (Scandal e Django Unchained) e Kate Mara (American Horror Story: Murder House e House of Cards). Ecco cosa sapere.

La trama La storia ruota intorno a tre donne legate da un’amicizia lunga 25 anni: Eleanor, Mary e Nancy. La prima è una ricca filantropa, la seconda una scrittrice e la terza una donna di umili origini che ha sposato un uomo dell'alta società. Quando una di loro viene trovata morta e il marito della vittima inizia a comportarsi in modo strano, le altre due iniziano a indagare portando a galla una dura verità: non tutte le amicizie sono ciò che sembrano. Leggi anche Big Little Lies 3: in produzione un nuovo capitolo della serie HBO

Una storia e tre prospettive La vicenda raccontata in Imperfect Women - Le mie amiche del cuore si snoda attraverso le prospettive delle protagoniste: i primi tre episodi sono narrati dal punto di vista di Eleanor, i successivi due da quello di Nancy e gli ultimi tre da quello di Mary. Kerry Washington: "Siamo restii a vedere le cose dalla prospettiva altrui" E secondo Kerry Washington - attrice che ha conquistato il grande pubblico con il ruolo di Olivia Pope in Scandal - è proprio la pluralità di prospettive "uno degli elementi davvero importanti": "In un'epoca in cui siamo così restii, a livello culturale, a vedere le cose dalla prospettiva altrui - ha spiegato in un’intervista al The Guardian - credo che permettere al pubblico di ripercorrere una serie di fatti da molteplici punti di vista sia un vero esercizio di empatia e comprensione, nonché un servizio reso alla società." Approfondimento Da Friends a The Big Bang Theory: gli amici più famosi delle serie tv

Il cast Ecco il cast completo della serie Imperfect Women - Le mie amiche del cuore: Elisabeth Moss è Mary

Kerry Washington è Eleanor

Kate Mara è Nancy

Joel Kinnaman è Robert

Corey Stoll è Howard

Sandrine Holt è Jenny

Rome Flynn è Jordan

Ana Ortiz è il detective Ganz

Sherri Saum è Zoe

Wilson Bethel è Scott

Keith Carradine è RL Hennessy

Jackson Kelly è Marcus

Leslie Odom Jr. è Donovan Leggi anche Tanti Piccoli Fuochi, al via su Sky la serie candidata a 5 Emmy®