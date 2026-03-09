Tanti Piccoli Fuochi, al via su Sky la serie candidata a 5 Emmy®

La serie, candidata a 5 Emmy®, con Reese Witherspoon e Kerry Washington nei panni di due madri agli antipodi, Mia Warren ed Elena Richardson, è in arrivo in 8 episodi. Su Sky e NOW da lunedì 9 marzo

Su Sky e in streaming su NOW da lunedì 9 marzo Tanti Piccoli Fuochi, acclamata serie, candidata a 5 Emmy®, con Reese Witherspoon (La rivincita delle bionde, Big Little Lies) e Kerry Washington (Scandal) nei panni di due madri agli antipodi, Mia Warren (Washington) ed Elena Richardson (Witherspoon), le cui vite e scelte si scontreranno drammaticamente.

le vite dei protagonisti si intrecciano in un turbinio di mistero e dramma emotivo

Dal best seller del 2017 di Celeste Ng “Little Fires Everywhere”, la serie in 8 episodi racconta di una famiglia apparentemente perfetta che vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di una madre e sua figlia, il cui passato e i segreti nascosti mettono in discussione ogni certezza. Tra tensioni sociali, conflitti familiari e scelte morali complesse, le vite dei protagonisti si intrecciano in un turbinio di mistero e dramma emotivo.