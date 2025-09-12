Big Little Lies 3: in produzione un nuovo capitolo della serie HBO

Dopo oltre sei anni dall’ultima stagione, Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie torneranno sullo piccolo schermo. Le nuove puntate potrebbero ricalcare il sequel del romanzo di Liane Moriarty in uscita nel 2026

A distanza di oltre sei anni dalla seconda stagione, la notizia che tutti gli amanti della serie HBO Big Little Lies stavano aspettando è finalmente arrivata: la terza stagione è ufficialmente in lavorazione, con il conseguente ritorno delle grandi dive protagoniste delle prime due stagioni. Stiamo parlando di Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) e Bonnie (Zoë Kravitz), insieme all’ingresso nel cast, già avvenuto nella seconda stagione, di Meryl Streep nel ruolo della suocera di Celeste. Basata sul romanzo omonimo di Liane Moriarty, è probabile che i nuovi episodi saranno ispirati al romanzo sequel che la scrittrrice australiana pubblicherà nel 2026. Non ci resta che attendere di scoprire quale direzione narrativa prenderà questa nuova stagione e, naturalmente, la data di messa in onda.

Di cosa parlano le prime due stagioni Ambientata a Monterey, California, la storia ruota attorno a tre donne: Madeline, Celeste e Jane. Le loro vite – solo apparentemente perfette – vengono sconvolte da un misterioso omicidio avvenuto durante una festa. Dalle indagini emergono subito tensioni tra le famiglie e segreti nascosti in una società che sembra pura e inattaccabile. La prima stagione esplora temi come la violenza domestica, il bullismo scolastico e la lotta per la giustizia, mentre un finale scioccante lascia gli spettatori con molte domande irrisolte. La seconda stagione riprende esattamente dove la narrazione si era interrotta. Madeline e Ed affrontano le difficoltà del loro matrimonio, Celeste lotta per ottenere l'affidamento dei figli, mentre Jane cerca di superare i traumi del passato. L’arrivo di Mary Louise, la madre di Perry, porta nuove tensioni e conflitti, e la stagione approfondisce le relazioni interpersonali e le sfide emotive delle protagoniste, con un focus sulla resilienza e sulla ricerca della verità.