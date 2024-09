13/14 ©Webphoto

Tra gli iconici ruoli di Smith c'è anche quello di Violet, la Contessa Madre di Grantham nella serie televisiva Downtown Abbey. Per l'intepretazione ha ricevuto tre premi Emmy come Miglior attrice non protagonista rispettivamente nel 2011, nel 2012 e nel 2016, una candidatura ai BAFTA come Miglior attrice non protagonista nel 2012 e una vittoria ai Golden Globe come Miglior attrice non protagonista in una serie nel 2013

