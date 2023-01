Sister Act 3, Whoopi Goldberg vorrebbe Maggie Smith

Come rilanciato da People, Whoopi Goldberg è stata ospite del talk show televisivo Loose Women in cui ha parlato delle riprese di Sister Act 3 Condividi

Dopo anni di notizie e indiscrezioni, è ufficialmente iniziata la produzione di Sister Act 3. Come riportato da People, Whoopi Goldberg è stata ospite del talk show Loose Women in cui ha parlato della realizzazione dell'atteso sequel per il quale tornerà a interpretare Deloris Van Cartier. L'attrice ha mandato un messaggio a Maggie Smith augurandosi di poterla ritrovare sul set.

Una notizia che ha entusiasmato il pubblico che potrà finalmente rivedere Whoopi Goldberg nelle vesti di Suor Maria Claretta. L'attrice sarà la protagonista del nuovo capitolo di Sister Act, in arrivo prossimamente su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), per il quale si occuperà anche della produzione.

Nel corso del recente intervento all'interno del talk show britannico Loose Women, Whoopi Goldberg ha mandato un messaggio a Maggie Smith per la quale ha speso parole di grande stima: "Voglio far sapere a Maggie Smith che sto tenendo il ruolo della Madre Superiora per te perché non posso farlo con nessun'altra persona se non con te".

L'attrice ha proseguito dichiarandosi disponibile a qualsiasi cosa pur di averla. Infine, Whoopi Goldberg ha concluso: "Non vogliamo farlo senza di te, Maggie". L'attrice accetterà la proposta? Al momento nessuna dichiarazione a tal proposito.

La distribuzione del film Sister Act - Una svitata in abito da suora, diretto da Emile Ardolino, avvenne nel 1992. Il riscontro fu immediato rendendo la pellicola un successo al botteghino e consegnandole due nomination ai Golden Globe, dodici mesi dopo fu la volta di Sister Act 2 - Più svitata che mai, firmato da Bill Duke.