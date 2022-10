22/25

Non è un Paese per vecchi (No Country for Old Men) dei fratelli Coen ha vinto ben 4 premi Oscar: miglior film, migliore regia, miglior attore non protagonista (vinto da Javier Bardem) e migliore sceneggiatura non originale. Ma non siamo certi che se il protagonista fosse stato l'uomo lupo di The Wolfman, con Benicio Del Toro nei panni del famelico licantropo, l'Academy Awards avrebbe altrettanto apprezzato il film

Foto dal sito Designcrowd, che ha organizzato il contest "Mate a Movie"