L’attore spagnolo Andrés Almeida interpreta il personaggio di Tadeo Sánchez, che qui vediamo dietro a Miguel Bernardeau, in primo piano. Amore e vendetta - Zorro è una serie televisiva spagnola di azione-avventura prodotta da Secuoya Studio e interpretata da Miguel Bernardeau, basata sul personaggio creato da Johnston McCulley. La serie ha debuttato su Prime Video il 19 gennaio 2024 in America Latina e negli Stati Uniti e il 25 gennaio in Spagna, Andorra e Portogallo. Arriva ora in chiaro su Canale 5