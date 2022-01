La serie televisiva che racconterà le avventure dell'eroe mascherato ma con un approccio al femminile è una nuova incarnazione del progetto già annunciato nel dicembre 2020 per NBC. A guidare questa nuova serie ci saranno il famoso regista Robert Rodriguez, sua sorella Rebecca Rodriguez e Sean Tretta. Lo show debutterà su The CW e sarà un bell'esempio di abbattimento degli stereotipi di genere

È in cantiere una serie televisiva che racconterà le avventure di Zorro ma con un approccio al femminile, una nuova incarnazione del progetto annunciato nel dicembre 2020 per NBC e che virerà su un’altra rete televisiva, sempre statunitense, ossia la giovane The CW.



A guidare questo attesissimo (ormai da anni) show ci saranno il famoso regista Robert Rodriguez (che già era stato annunciato come a capo dell'avventura di Zorro targata NBC), sua sorella Rebecca Rodriguez e Sean Tretta.



La serie sarebbe ora in fase di sviluppo per conto di The CW e nasce da una costola dello show ideato per NBC due anni fa, come riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline.

Questa sarebbe la prima volta in cui Robert Rodriguez si ritrova a collaborare con sua sorella.

Ma, già prima del coinvolgimento di Sean Tretta, i due hanno ideato insieme la storia.

Tretta - che ha un accordo con i CBS Studios che produrranno lo show - si è unito all'equipaggio quando la nave era già salpata insomma, arrivando a bordo per occuparsi della scrittura dei singoli episodi, assieme ai due registi consanguinei.



La società di produzione Propagate aveva originariamente deciso, già nel 2019, di sviluppare una serie TV che rivisitasse Zorro con una protagonista femminile.

Se ne parlava da tanto tempo, come uno dei primi progetti dell'azienda nell'ambito del suo primo accordo con CBS Studios.

Il progetto in nuce vide una primissima versione scritta da Alfredo Barrios Jr., creata per la NBC, così come la versione 2020-21 con Robert e Rebecca Rodriguez, che aveva anche Sofia Vergara come produttrice esecutiva (ma, come vedremo, l’attrice di Modern Family ha abbandonato il progetto). Adesso la serie televisiva andrà invece, lo ripetiamo, su The CW.