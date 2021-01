Dal tramonto all'alba, Robert Rodriguez annuncia la serie animata

La serie animata non sarà un remake, bensì un nuovo capitolo dopo lo show televisivo concluso nel 2016 Condividi:

Robert Rodriguez ha annunciato un nuovo progetto e non si tratta di una pellicola in arrivo al cinema o in streaming. Il celebre regista ha infatti deciso di realizzare una serie animata che possa consentirgli di ampliare ulteriormente l’universo narrativo del franchise di “Dal tramonto all’alba”. I progetti che hanno consentito lo sviluppo della trama sono due, ad oggi. Si tratta del celebre film del 1996 e delle tre stagioni dell’omonima serie TV con Eiza Gonzalez, in onda dal 2014 al 2016. Roberto Rodriguez non sembra ancora essere pago. Ha altro da raccontare sui vampiri aztechi e i suoi fan non vedono l’ora.

Robert Rodriguez parla della serie animata approfondimento La classifica dei migliori film di Tarantino Intervistato da “GamesRadar”, ha condiviso alcuni dettagli sul nuovo progetto: “Ho la mia rete televisiva e c’è bisogno di nuovi contenuti per la programmazione. Considerando come io e Quentin (Tarantino) controlliamo ancora i diritti di ‘Dal tramonto all’alba’, gli ho detto che mi piacerebbe espandere la storia di Santanico Pandemonium, così come di tutta la tradizione dei vampiri aztechi”.