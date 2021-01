Zorro, serie reboot: una versione moderna dell'eroe mascherato

Zorro è uno di quei personaggi ben impressi nell’immaginario del pubblico. Svariate le versioni proposte nel corso degli anni, tutte di grande successo. Per questo motivo, considerando come il brand sia ancora oggi particolarmente apprezzato, Secuoya Studios ha annunciato lo sviluppo di un reboot di “El Zorro”. Il tutto in collaborazione con John Gerts, fondatore di Zorro Studios, così come Andy Kaplan e Jesus Torres, ex produttore Sony.