È morto l'attore Henry Darrow, il celebre “Zorro” della tv

L'attore statunitense è deceduto lo scorso 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman. A riferirlo "The Hollywood Reporter".

È morto all’età di 87 anni nella sua casa di Wilmington, in North Carolina, Henry Darrow, l'attore statunitense noto per aver recitato in tre diversi adattamenti televisivi di Zorro. La scomparsa, avvenuta domenica 14 marzo, è stata annunciata, riferisce The Hollywood Reporter, dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman.