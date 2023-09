Zorro, ecco il teaser trailer della serie reboot

È uscito il teaser trailer ufficiale dell’attesissima serie televisiva reboot di Zorro. Lo show è diretto da Javier Quintas, Jose Luis Alegría e Jorge Saavedra. Sarà presentato nella serata d’apertura del Mipcom. Nel ruolo del leggendario vendicatore mascherato c’è Miguel Bernardeu.

Questo è il grande ritorno dell'amato personaggio della cultura popolare, che arriva a circa vent'anni dal suo ultimo adattamento in versione live action.

La serie è di produzione spagnola, distribuita da Mediawan Rights.

La trama racconta una storia ambientata nella Los Angeles del 1834 e la prima stagione sarà composta da 10 episodi. A calarsi nel ruolo principale, quello del leggendario personaggio mascherato e spadaccino c'è Miguel Bernardeu. Accanto al protagonista, recitano Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Emiliano Zurita e Joel Bosqued.

La nuova serie Zorro verrà presentata in anteprima il 15 ottobre 2023



Potete guardare il teaser trailer ufficiale della serie televisiva reboot di Zorro nel video che trovate in testa a questo articolo e anche nella clip in fondo.