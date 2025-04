Lucio Corsi, prima tappa del tour a Perugia: tutto sul concerto

Oggi, giovedì 10 aprile, Lucio Corsi alzerà il sipario sul tour nei palazzetti che lo porterà in giro per l’Italia. Il cantautore, prossimo rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, si esibirà sul palco dell’Afterlife Club di Perugia , ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo.

Il cantautore non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta della serata, attese le canzoni più celebri della sua discografia e i brani contenuti all’interno dell’album Volevo essere un duro distribuito nel marzo di quest’anno. In occasione dell'uscita del disco, l’artista ha raccontato su Instagram: “È un disco che parla di infanzia, di amicizia e di amore. È un disco di ricordi veri e falsi, di personaggi del bene e del male, di località, che esse siano prati di margherite o squallide zone industriali”.

Reduce dal successo alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è pronto a dare il via alla tournée nei palazzetti. L’artista aprirà la serie di show dal palco dell’Afterlife Club, questo l'indirizzo: via della Gomma, 28, 06135, Perugia . Stando a quanto riportato da Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

Dopo il concerto di Perugia, Lucio Corsi si esibirà in numerose altre città del nostro Paese: da Bologna a Milano passando per Napoli e Padova. Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

13 aprile, Bologna - Estragon

15 aprile, Venaria Reale - Teatro della Concordia

16 aprile, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

18 aprile, Roma - Atlantico

23 aprile, Napoli - Casa della Musica

28 aprile, Padova - Hall

29 aprile, Milano - Alcatraz

4 maggio, Milano - Alcatraz