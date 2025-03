Lucio Corsi in concerto a giugno in Versilia e a luglio ad Arezzo

Il talentuoso cantautore toscano, originario di Grosseto, è pronto a incantare il pubblico con due imperdibili concerti nell’estate 2025. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto e il prestigioso Premio della Critica Mia Martini con il brano Volevo essere un duro, l'artista tornerà a esibirsi dal vivo in due delle location più suggestive della Toscana. Ecco tutti i dettagli

Lucio Corsi sarà in concerto quest’estate in due tappe importantissime che lo attendono in altrettante iconiche località della sua Toscana.

Il talentuoso cantautore originario di Grosseto è pronto a incantare il pubblico con due imperdibili concerti nell’estate 2025.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto e il prestigioso Premio della Critica Mia Martini con il brano Volevo essere un duro, l'artista tornerà a esibirsi dal vivo in due delle location più suggestive della Toscana. Il 29 giugno si esibirà in Versilia e il 10 luglio ad Arezzo.

Nei prossimi paragrafi, trovate tutti i dettagli.



Sarà un’occasione unica per i fan e per tutti gli amanti della musica d’autore, che potranno immergersi nel suo universo poetico e visionario, tra sonorità folk, rock e suggestioni glam.