Paramount+ ha annunciato con la prima divertente clip in esclusiva che tutti gli episodi di questa nuova serie originale Zorro saranno disponibili in esclusiva su Paramount+ in Italia dal 6 dicembre.

La serie sarà disponibile su Paramount+, visibile anche su Sky Glass e Sky Q, a partire da dal 6 dicembre 2024.

A interpretare l’eroe mascherato ci sarà Jean Dujardin , l’attore e comico francese vincitore dell'Oscar al miglior attore grazie alla sua interpretazione in The Artist nel 2012. Presente nel cast anche il comico, attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano membro del duo Ficarra e Picone: Salvatore Ficarra, detto Salvo.

Non è ancora certo, tuttavia - in base alle immagini del video in alto - Ficarra dovrebbe interpretare Bernardo, il fedele aiutante muto di Zorro.

La trama di questo nuovo Zorro



È il 1821. Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles, missione che accetta per migliorare la sua amata città. Ma la sua LA si ritrova in difficoltà finanziarie a causa dell'avidità di un uomo d'affari locale, Don Emmanuel.

Purtroppo i poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l'ingiustizia, motivo per cui, nonostante lui non usi più la sua identità segreta di Zorro da ben vent'anni, deciderà di riprendere la fascia che aveva attaccato al chiodo, quell'iconica maschera nera indossata ad altezza occhi. Sembra infatti che non abbia altra scelta che riportare Zorro in circolazione, questo per il bene comune.

Ma - come spesso accade ai supereroi con doppia identità - anche per lui sarà una grande sfida tentare di bilanciare la sua identità double, quella di Zorro e quella di sindaco (e marito). Metterà a dura prova il suo matrimonio con Gabriella, la consorte che non sa nulla del suo segreto mascherato.

Riuscirà il nostro eroe a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale in mezzo a tutto quel caos? Staremo a vedere…