Zorro, il cast della serie tv con Jean Dujardin e Salvatore Ficarra

7/9 ©Webphoto

André Dussollier, 78 anni, fa parte del cast. L’attore francese interpreta don Alejandro. Nel corso della sua carriera, Dussollier ha vinto tre Premi César, due come miglior attore non protagonista per Un cuore in inverno (1993) e La Chambre des officiers (2002). Ha vinto anche come miglior attore protagonista nel 1998 per Parole, parole, parole... Nel 1995 ha affiancato Alberto Sordi nel film italiano Romanzo di un giovane povero. Negli anni settanta è stato il compagno per due anni dell'attrice Isabelle Adjani. Nella foto, l'attore nel film Affaire de famille