Max Pezzali in concerto a Milano, la possibile scaletta

I concerti di Max Pezzali all'Unipol Forum di Milano sono cominciati sabato 28 dicembre. I prossimi quattro - anch'essi sold-out - sono in programma da martedì 7 a venerdì 10 gennaio. E, i fan, sperano che continuino a riservare sorprese. Come quando, durante la data del 3 gennaio, l'ex 883 ha intonato una canzone fuori scaletta (La vita con te), dedicata alla moglie Debora.

I concerti di Max Pezzali

"Concerti karaoke": così sono stati definiti gli show di Max Pezzali, per via del fatto che i fan sanno tutte (ma proprio tutte) le sue canzoni a memoria. E le cantano a squarciagola.

"È un periodo fortunato della mia carriera, l’affetto ricevuto negli ultimi due anni è davvero qualcosa che mi riempie il cuore e che in tutta onestà non avevo mai ricevuto nei precedenti 30", ha detto Pezzali, presentando l'album Max Forever vol. 1 - L’album. Che, pensato come fosse una musicassetta, raccoglie tracce riviste in studio. Perché volume 1? Perché ne seguiranno altre, con lo stesso concetto, e con canzoni che Max definisce più del pubblico che sue.