Non me la menare, il primo successo degli 883 tra fiction e realtà

Due ragazzi, una cantina, un campionatore e un’idea geniale. La storia del primo grande successo degli 883 è simile a quella di tanti altri brani diventati poi iconici. E no, non stiamo parlando di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, il brano che dà il nome alla serie tv Sky Original di Sydney Sibilia ( in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ), con gli strepitosi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto ( LO SPECIALE ), ma di Non me la menare, la prima canzone capace di portare il duo sulla grande ribalta nazionale.

La storia di come nasce Non me la menare viene raccontata, in forma romanzata, sul finale del quarto episodio di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, ogni venerdì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Max e Mauro si ritrovano dopo un anno di lontananza, appianano le loro divergenze e tornano a incidere un brano che si rivelerà un successo straordinario e farà svoltare la loro carriera.

Come potete vedere nella clip in alto, l’ispirazione arriva a Max da una chiacchierata con Silvia “Atene” Panayiotopoulos che, rientrata da una noiosissima vacanza col fidanzato e la famiglia di lui, si sfoga con l’amico ripetendo spesso la frase “non me la menare” mentre elenca tutte le seccature di quella relazione in cui ormai si sente troppo stretta. Max scrive un testo in inglese, lo chiama Don’t Break My Balls, ma Mauro non ne può più dell’inglese, vuole un linguaggio più genuino e sincero per le loro canzoni, e così il titolo diventa Non me la menare.

Nella serie sono inseriti anche elementi reali, però, come quelli relativi alla nascita del nome della band e all’invio della cassetta a Claudio Cecchetto. A confermarli sono stati gli stessi protagonisti, in particolare Mauro Repetto, che in un’intervista del 2023 a Fanpage.it ha ricordato l’emozione dietro l’invio di quel nastro e l’attesa per il responso del talent scout e proprietario di Radio Deejay. Il resto è storia, con il duo che partecipa al Festival di Castrocaro nel 1991 proprio con Non me la menare e il brano che viene inserito nel loro primo album, Hanno ucciso l'Uomo Ragno, uscito un anno dopo.

Il testo di Non me la menare

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Dici che di notte tu non riesci a dormire

Perché io ti faccio fare brutte figure

Quando per scherzare prendo a calci i tuoi ex

Quando gioco a fare il batterista di trash

Dici sempre che io non mi so comportare

Che non son capace neanche di parlare

Di quegli argomenti da laureati

Di cui parlan sempre tutti i tuoi amici sfigati

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Tu t'incazzi perché parlo sempre di calcio

Dici che fra un po' ti verrà il fegato marcio

Perché non ti parlo di tramonti lontani

E mangio la pizza solo con le mani

Io che mangio quasi solo cose piccanti

Tu che dici è meglio che ti lavi un po' i denti

Io quando esco sono una bomba

Che esplode e che fa boom

Ma vuoi capirla o no?

Non me la menare

Non capisco cosa vuoi

Tanto lo sapevi

Che non ero come voi

A me piacciono le birre scure

E le moto da James Dean

Non quelle stronzate

Che si dicono nei film

Non me la menare (eeh, ah, eh, yeah)

Non me la menare (ooh, uoh, oh, oh, oh, oh, ehi)

Non me la menare (uuh, uoh, eh, yeh)

Non me la menare (yeah)

Non me la menare