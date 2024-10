1/20

Venerdì 18 ottobre sono arrivati su Sky e NOW i nuovi episodi di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original di Sydney Sibilia. Nel terzo episodio, Max e Mauro si ritrovano a dover preparare l'esame di maturità, in affanno per provare a recuperare quello che non hanno fatto durante l'anno, presi come erano dalla musica

GUARDA IL VIDEO: Hanno ucciso l'Uomo Ragno, episodio 3: Max e Mauro a Milano