Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, interviste agli attori della serie

L'ideatore, autore e regista Sydney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano i personaggi di Max e Mauro. La serie in partenza il prossimo 11 ottobre è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Arriverà venerdì 11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), serie Sky Original di Sydney Sibilia con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto e in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In questa clip il regista Sydney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano i personaggi di Max e Mauro.

Max e Mauro, due ragazzi complementari "Nella serie abbiamo cercato di creare Max e Mauro come due ragazzi complementari", racconta Sibilia. Due ragazzi di provincia che ambiscono a diventare famosi, con due caratteri differenti: Max, più timido e introverso, Mauro più "motivatore". Matteo Oscar Giuggioli racconta Repetto definendolo come "ipercinetico e molto caloroso ed affabile", ma in fondo "un ragazzo che si sentiva tanto, ma non riusciva mai a raggiungere tanto". leggi anche Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, tutto quello che c'è da sapere sulla serie

883, un nome scritto nel destino Un destino scritto, sin dal primo incontro, un'amicizia che cresce negli anni d'oro cantati nei loro pezzi, un legame indissolubile e leale. "Due ragazzi che partono dal niente e che non hanno niente tranne la loro amicizia e riescono a raggiungere un successo inaspettato", racconta Elia Nuzzolo. "Loro due erano in quel mondo, in quel posto, l'universo sembrava fosse stato creato apposta perchè qui due si incontrassero là", aggiunge Sibilia. Una sorta di chimica perfetta, insomma: "Non esiste Mauro senza Max e viceversa. A Max senza Mauro manca la spinta. A Mauro senza Max manca l'arrivo", conferma Matteo Oscar Giuggioli alias Mauro Repetto. Se volete sentire le altre curiosità e gli aneddoti raccontati dai protagonisti e dal creatore di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, potete vedere il video in testa a questo articolo. leggi anche Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, le interviste al cast della serie tv