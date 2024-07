Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il secondo incontro tra i due Max. VIDEO

Max Pezzali racconta a Elia Nuzzolo, suo alter ego nella serie di Sydney Sibilia, la scoperta di Milano, una città piena di occasioni e novità. Una produzione Sky Studios e Groenlandia, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Milano e Pavia: due città così vicine, eppure così lontane. Specialmente per due ragazzi che per la prima volta iniziano a sperimentare l’essere adulti, le nuove mode, il successo. Con grande entusiasmo, curiosità e ingenuità i giovani Max Pezzali e Mauro Repetto agli albori della loro carriera scoprono la Milano dei primi anni ’90, un periodo emozionante e fondamentale per il successo di una delle band più iconiche di quel decennio. Proprio quegli anni sono al centro della nuova serie Sky Original di Sydney Sibilia Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre.