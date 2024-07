Hanno ucciso l'uomo ragno, Max incontra Max. VIDEO

L'artista ed Elia Nuzzolo, l'attore che lo interpreta, sono i protagonisti della prima featurette con scene inedite della serie che arriverà l'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Le prime note, i primi accordi, le prime canzoni degli 883 nacquero a inizio anni ’90 nella tavernetta di casa Pezzali a Pavia, in cui presero forma entrambi i primi due album della band, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Nord sud ovest est”: due lavori che immortalavano in maniera nitidissima una generazione, diventati in breve colonna sonora di un intero decennio. Ed è proprio su quei primi anni di carriera della band italiana simbolo degli anni ’90 che si concentra il racconto di HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, l’attesissima serie di Sydney Sibilia che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre.