Hanno ucciso l'uomo ragno, il teaser della serie Sky sugli 883

Serie TV

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, le foto dal set della serie Sky sugli 883

Dopo qualche settimana a Pavia, le riprese del dramedy sulla storia dell'iconica band italiana si sono spostate a Milano. Sono state ospitate nella Stazione Centrale e all'Alcatraz, trasformato per l'occasione nel Rolling Stone, tempio del rock milanese dove gli 883 tennero il loro primo vero concerto. Il dramedy arriverà su Sky e in streaming su NOW - in esclusiva - prossimamente. A dare il volto a Max Pezzali e a Mauro Repetto sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli

Dopo aver fatto tappa a Pavia, le riprese di Hanno ucciso l’Uomo Ragno - la serie Sky Original sulla vera storia degli 883 che arriverà su Sky e in streaming su NOW in esclusiva prossimamente - sono arrivate anche a Milano. In foto: le prime immagini delle riprese a Milano, lunedì 17 luglio 2023

Stazione Centrale e l’Alcatraz - per l’occasione trasfigurato nel Rolling Stone, il tempio del rock milanese dove gli 883 tennero il loro primo vero concerto – sono le location che hanno ospitato le riprese con i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che vestono rispettivamente i panni di Max Pezzali e Mauro Repetto