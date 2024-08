Hanno ucciso l'uomo ragno, Max Pezzali racconta la vera amicizia

Max Pezzali ed Elia Nuzzolo nella quarta featurette con scene inedite dalla dramedy Sky Original, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre

“Stessa storia, stesso posto, stesso bar…”. Un amico su cui contare, una persona che ti tenga con i piedi per terra anche quando i tuoi sogni ti fanno volare alto. Cisco è stato ed è questo per Max Pezzali, un ragazzo che di sogni ne ha sempre avuti tanti e che si è trovato a viverne uno con il successo della sua band, di cui viene raccontata la storia nella serie Sky Original di Sydney Sibilia HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre.