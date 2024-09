Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, il trailer della serie Sky Original

Ecco le immagini del trailer ufficiale della serie in otto episodi prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia (dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). Una dramedy ritmata e brillante con protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto

Si mostra nelle immagini del trailer ufficiale la serie Sky Original di Sydney Sibilia HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie – una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – è una dramedy ritmata e brillante, in otto episodi che andranno tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie (oltre a essere ovviamente disponibili on demand – anche in 4K HDR).

Una storia di musica, provincia, illusioni e grande amicizia Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore) rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni '90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, per un coming-of-age che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici anni '90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC).