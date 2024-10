Quello che a tutti sembra un sogno, per Mauro Repetto comincia ad assomigliare a un incubo. La pressione è troppa e il membro più giovane del duo fatica a sostenerla. Così, dopo il tour nelle discoteche e l’album raccolta Remix ’94 che include l’inedito Chiuditi nel cesso, il duo si scioglie. Mauro saluta Max senza alcun tipo di animosità, gli lascia il marchio 883 e, nel tentativo di ritrovare sé stesso, abbandona le scene e parte per gli Stati Uniti, sparendo per lungo tempo dai radar dello spettacolo italiano. In America Mauro vive una serie di avventure, prova a produrre un film ma viene truffato, entra in studio con Russell Simmons della Def Jam per incidere un album rap ma anche questo progetto finisce male, torna a Pavia e si laurea in Lettere, poi incide ZuccheroFilatoNero, il suo unico album da solista. Gli anni successivi li passa tra un lavoro come coordinatore degli animatori a Disneyland Paris e tanto teatro.