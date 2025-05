Taylor Swift, cosa sapere sull'atteso "Reputation (Taylor's version)"

L’inclusione della canzone di Taylor Swift, Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) che anticipa il disco Reputation (Taylor's version), in un episodio così carico di significato è stata letta da molti come un tributo alla forza e alla determinazione femminile.

Il cast stesso ha espresso grande orgoglio per la collaborazione. Moss ha dichiarato che lei e i suoi colleghi, compresa Yvonne Strahovski, si considerano “orgogliosi Swifties”, riconoscendo in Swift una figura ispiratrice capace di incarnare i temi centrali dello show: ribellione, sopravvivenza e autodeterminazione.

La decisione di presentare il brano in un contesto narrativo tanto potente rafforza il valore artistico e simbolico del progetto “Taylor’s Version”, che rappresenta per Swift non solo un gesto legale e discografico, ma anche una rivendicazione creativa e personale.