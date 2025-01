Endless Love torna in tv dopo la pausa, le anticipazioni

La serie televisiva turca, sempre più vicina al finale, torna in onda con l'appuntamento pomeridiano delle 14: 10 dopo una pausa di oltre due settimane.

La protagonista Nihan, dopo aver ottenuto il divorzio da Emir, è prossima alle nozze con Kemal, l'amore della sua vita



Torna in tv su Canale 5, a partire dalle 14:10, Endless Love, serie televisiva turca che ha conquistato il pubblico in Italia fin dalla scorsa primavera quando l'emittente televisiva nazionale l'ha messa in onda per la prima volta in chiaro nel nostro Paese.

La soap opera, che in Turchia è stata un successo fin dal 2015, e che ha trionfato nel 2017 come Miglior telenovela agli International Emmy Awards, si sta avviando alla conclusione.

Da martedì 7 gennaio andranno in onda, nel consueto spazio pomeridiano delle 14: 10, i nuovi episodi, gli ultimi della seconda e ultima stagione della serie, nei quali sarà rivelato il destino dei protagonisti Nihan e Kemal, gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love: dove eravamo rimasti Endless Love, la cui messa in onda quotidiana è stata sospesa da Canale 5 tra le feste di Natale e l'Epifania, aveva regalato molte emozioni al pubblico di fan, sempre più vicini a conoscere l'epilogo delle avventure sentimentali di Nihan e Kemal, il cui amore è osteggiato da Emir (l'attore Kaan Urgancıoğlu, anche protagonista della serie Segreti di famiglia), il marito di lei, riluttante a concedere il divorzio alla donna.

Dopo aver scoperto il nome della società con cui Emir effettuava affari illeciti, Nihan e Kemal propongono un accordo all'imprenditore, a patto che lui firmi il divorzio consensuale da sua moglie.

Emir, già alle strette per il blocco dei finanziamenti all'azienda di famiglia (orchestrato da Kemal) e preoccupato per le sorti di suo padre Galip (finito in galera) e di sua sorella Asu (rinchiusa in un ospedale psichiatrico per i suoi crimini), deve fare ormai i conti con la realtà.

L'uomo, che sta per perdere definitivamente sua moglie e Denize, la bambina che ha cresciuto come una figlia, potrebbe anche essere accusato di un vecchio omicidio, il delitto di Linda di cui a distanza di molti anni sono emerse le prove.

Mentre tutto il suo mondo sta per crollare, accanto a lui c'è solo Zeynep (l'attrice turca Hazal Filiz Küçükköse) che è incinta di suo figlio.

Nihan ottiene il divorzio da Emir Nihan e Kemal aspettano con impazienza l'arrivo di Emir in tribunale. La donna, in particolare, scalpita per mettere fine al matrimonio con l'uomo che non ha mai amato.

Emir si farà attendere: nonostante sia ormai in una posizione molto difficile, non ha rinunciato alla vendetta nei confronti di Kemal che intende attuare con la complicità di sua sorella Asu.

L'imprenditore può contare sulla fiducia di Zeynep che, intenzionata a sposarlo una volta che avrà chiuso la sua storia con Nihan, si reca in carcere per convincere suo fratello Tarik (l'attore Rüzgar Aksoy) che l'uomo cambierà completamente una volta che sarà nato il figlio che lei porta in grembo.

Emir, dal canto suo, maschera le sue reali intenzioni con Zeynep e, mostrandosi inspiegabilmente premuroso nei confronti della donna, le giura che non farà mai del male a suo fratello Kemal.

Intanto, Nihan e Kemal pianificano le loro nozze. I due innamorati intendono diventare marito e moglie quanto prima.

Dopo tutti gli ostacoli che hanno superato insieme, non vogliono più sprecare un solo giorno stando separati.